الجيش الإيراني يدمر مسيّرة معادية بمنظومات شبكة الدفاع جنوب البلاد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن مكتب العلاقات العامة للجيش الإيراني، فجر الاثنين، تدمير طائرة مسيّرة معادية بواسطة منظومات شبكة الدفاع الجوي المتكاملة.

وأوضح البيان أنّ طائرة استطلاع مسيّرة معادية جرى تدميرها قبل نحو ساعة، عبر منظومات شبكة الدفاع المتكاملة التابعة لقيادة الدفاع الجوي المشترك في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد.

وفي تصريح له، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أكرمي نيا، تعزيز القدرات العسكرية وتحديث بنك الأهداف، محذراً الدول المشاركة في العقوبات الأميركية من صعوبات ستواجه عبورها في مضيق هرمز.

وأوضح أن إيران أثبتت قدراتها العسكرية واستطاعت الصمود وتنفيذ عمليات هجومية ودفاعية، مشيراً إلى أن "العدو اضطر في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار بعدما رأى عدم قدرته على كسر صمود القوات المسلحة الإيرانية".

وبالإضافة إلى يقظتها، تواصل إيران، تصدّيها لأي انتهاك لوقف إطلاق النار، بعد العدوان الأميركي-الإسرائيلي الذي شُنّ عليها في 28 شباط/فبراير الماضي، والذي دام نحو 40 يوماً.

.....................

انتهى / 323