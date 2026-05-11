المقاومة الاسلامية اللبنانية تواصل بالرد على انتهاكات الكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ العمليات في إطار الردّ على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية مرتكباً المجازر بحق المدنيّين.

واستهدفت المقاومة جرّافة "D9" تابعة لـ"جيش" الاحتلال في بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة. كما استهدفت جرّافة من النوع نفسه بمحلّقة انقضاضيّة في خلّة راج في دير سريان محقّقةً إصابة مؤكّدة أيضاً.

في خلّة راج في دير سريان أيضاً، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته بقذائف المدّفعية محقّقةً إصابات مؤكّدة. وفي إثر ذلك استقدم "الجيش" الإسرائيلي قوّة مساندة لسحب الإصابات تحت ساتر دخانيّ كثيف.

واستهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته قرب بلديّة الخيام بقذائف المدفعيّة. وفي الخيام أيضاً، استهدفت المقاومة مقرّاً قياديّاً تابعاً لـ"جيش" الاحتلال بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقت إصابات مؤكّدة.

كذلك، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود "جيش" الاحتلال في بلدة رشاف بصاروخ موجّه.

المحلّقات المفخّخة تبقي المبادرة بيد حزب الله

وتستمر عمليات المقاومة في وقتٍ تقرّ فيه وسائل إعلام إسرائيلية، بعدم وجود حلّ حقيقي في "إسرائيل" لمواجهة محلّقات حزب الله المفخّخة، وأنّ "المبادرة لا تزال بيد الحزب عبر هذه الطائرات التي تشكّل تحدّياً كبيراً".

من جهتها، نقلت "القناة 15" الإسرائيلية عن الجنرال احتياط يتسحاق بريك قوله بأنّ "الجيش" الإسرائيلي لم يحقّق أيّ هدف من أهدافه، مشدّداً على أنّ الوضع الحالي للاحتلال بات أسوأ مما كان عليه في بداية الحرب.

.....................

انتهى / 323