رئيس أركان الاحتلال يؤكد أنّ "جيش" الاحتياط يواجه خطر الانهيار الوشيك

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أطلق رئيس أركان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، "نداء استغاثة" خلال جلسة سرية أمام لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، وفق "القناة 13" الإسرائيلية.

وحذر زامير من أزمة وجودية تعصف بالمؤسسة العسكرية من جراء النقص الحاد في القوى البشرية، مطالباً بانضمام آلاف الجنود الإضافيين لضمان استمرار العمليات وتفادي التفكك الشامل للمنظومة العسكرية.

وأفاد أور هيلر، مراسل الشؤون العسكرية في القناة "13" الإسرائيلية، بأنّ رئيس الأركان "توسّل" فعلياً لأعضاء اللجنة لسد الفجوة في عديد القوات، واضعاً ثلاثة مسارات أساسية: أولها إعادة مدة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهراً، وثانيها تنظيم قانون خدمة الاحتياط لإنهاء حالة الاعتماد على أوامر الطوارئ، وثالثها توسيع تجنيد "الحريديم" بعيداً عن القوانين الالتفافية التي لا تؤدي لنتائج فعلية.



زامير ينتقد تقليص مدّة الخدمة

وقال زامير في تصريحاته: "أنا منشغل بالانتصار على العدو، ولكي نواصل القيام بذلك، فإنّ الجيش بحاجة فورية إلى مزيد من الجنود"، مؤكداً أنّ أي تقليص في مدة الخدمة مستقبلاً سيضع "عبئاً غير منطقي" على قوات الاحتياط في ظل احتياجات أمنية عاجلة جداً.

وفي سياق الجدل الداخلي، دافع رئيس الأركان عن خدمة النساء، معتبراً إياهن "جزءاً لا يتجزأ من سر قوة الجيش"، ووجّه تحذيراً شديد اللهجة من مغبة فرض شروط خاصة للخدمة من قبل التيارات الدينية، قائلاً: "إذا أراد كل طرف أن يخدم وفق شروطه الخاصة، فإنّ كل شيء سينهار والجيش سيتفكك".

كذلك، طالب زامير السياسيين برفع أيديهم عن المؤسسة العسكرية، قائلاً: "أخرجوا السياسة من الجيش.. السياسة يجب أن تتوقف عند بوابات القواعد العسكرية"، في إشارة إلى الانقسامات التي تهدد تماسك القوات في ظل استمرار المواجهة.

تحذيرات من الانهيار: "جيش" الاحتياط في مهبّ التفكك

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" وقناة "i24"، عن تحذيرات أطلقها زامير، في "الكنيست"، أكد فيها أنّ "جيش" الاحتياط يواجه خطر الانهيار الوشيك.

وأوضح زامير أنّ تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 30 شهراً، والمقرر تنفيذه في كانون الثاني/يناير 2027، سيؤدي إلى فقدان آلاف المقاتلين، ما سيجعل قوات الاحتياط عاجزة عن تحمّل الأعباء الملقاة على عاتقها ويؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار المنظومة من الداخل.

