فيديو | تغيير اتجاه بناء الحضارة عند الإيرانيين في ظل الإسلام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ رداً على الشبهة التي تقول إن الإيرانيين بعد الإسلام تراجعوا عن مسار بناء الحضارة، يمكن القول إن بناء الحضارة في إيران لم يتوقف ولم يتراجع، بل تغير اتجاهه. فبينما كانت مظاهر الحضارة قبل الإسلام تتجلى غالباً في صورة الأبهة الملكية وبناء القصور، تحول هذا النهج بعد الإسلام نحو تشكيل حضارة روحية ومجتمعية تهدف إلى تحقيق المجتمع المهدوي؛ وهو تحول تم بفضل حضور الإمام الرضا (عليه السلام) في إيران.