صعود الإصلاحات المعادية للإسلام في المملكة المتحدة يلقي بظلاله على مكاسب المسلمين البريطانيين في الانتخابات المحلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كانت الانتخابات المحلية لعام 2026 في المملكة المتحدة بمثابة دراسة للتناقضات بالنسبة للمسلمين في البلاد: فهي سبب للاحتفال بالإنجازات السياسية الفردية والجماعية، ولكنها في الوقت نفسه سبب ملح للقلق، في ظل صعود حركة الإصلاح البريطانية المعادية للإسلام. باختصار، فإن نتائج حركة الإصلاح البريطانية، إذا تكررت في الانتخابات العامة بعد ثلاث سنوات، قد تشكل تهديدًا وجوديًا للعديد من المنظمات الإسلامية البريطانية. إذا دخلت حركة الإصلاح البريطانية في ائتلاف مع حزب المحافظين، فقد تحصل على أغلبية في البرلمان لتمرير تشريعات من شأنها أن تقيد مساحة النشاط الإسلامي وتُصنف المسلمين في المملكة المتحدة كمواطنين من الدرجة الثانية بحكم الأمر الواقع. في إنجلترا، حققت نتائج الانتخابات المحلية بعض النجاحات الملحوظة، ولكنها شهدت أيضًا العديد من خيبات الأمل نتيجة لتشتت الأصوات. أما في اسكتلندا وويلز، فقد كان الوضع أكثر إشراقًا. إنجلترا: صورة مختلطة في جميع أنحاء إنجلترا، حقق المرشحون المستقلون أو المؤيدون للمسلمين أداءً قويًا في مناطق مثل والتام فورست، ونيوهام، وبلاكبيرن، وديوسبري، وباتلي. مع ذلك، جاءت النتائج في مناطق مستهدفة رئيسية مثل برمنغهام وريدبريدج دون التوقعات، مما يُبرز الحاجة إلى مزيد من التنظيم والتخطيط الاستراتيجي. حققت حملة "أسباير" التي يقودها لطف الرحمن أداءً قويًا في تاور هامليتس، مُثبتةً أن الحملات المجتمعية الراسخة لا تزال قادرة على إحداث تأثير كبير. حزب الإصلاح في المملكة المتحدة فاز حزب الإصلاح بأكثر من 1400 مقعد في المجالس المحلية على مستوى البلاد، بزيادة هائلة عن السنوات السابقة. يُثير هذا قلق المسلمين نظرًا لموقفهم المتشدد تجاه الهجرة والتعددية الثقافية، واستهدافهم للمجتمعات المسلمة. لطالما اتهم النقاد سياسيي ومرشحي حزب الإصلاح باستخدام خطاب معادٍ للإسلام يُولّد العداء تجاه المسلمين. تخشى الجماعات الإسلامية من أن يؤدي صعود حزب الإصلاح إلى تفاقم المشاعر المعادية للمسلمين، والضغط من أجل سياسات أكثر صرامة في مجال الهجرة والأمن، وتنامي العداء الثقافي تجاه المجتمعات المسلمة الظاهرة. اسكتلندا وويلز: نتائج مُشجّعة في اسكتلندا وويلز، بدا أن أنماط تصويت الجالية المسلمة تتوافق بشكل كبير مع أحزاب اليسار: الحزب الوطني الاسكتلندي، وحزب ويلز، وحزب الخضر. ساهم هذا في الحد من نفوذ حزب العمال في كلا البلدين، وفي حالة ويلز، في إقصائه من السلطة. ويُعدّ معاقبة حزب العمال لدعمه إسرائيل خلال الإبادة الجماعية أولوية رئيسية في تصويت الجالية المسلمة.