المرشح الرئاسي الفرنسي ميلانشون يصف إسرائيل بأنها "أخطر دولة في المنطقة".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وصف السياسي الفرنسي والمرشح الرئاسي جان لوك ميلانشون إسرائيل بأنها "أخطر دولة في المنطقة"، متهمًا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيج الحروب وشن هجمات على الدول المجاورة وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وفي مقابلة مع قناة LCI الفرنسية، قال ميلانشون إن إسرائيل هي القوة الدافعة الرئيسية وراء تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وفقًا لما نقلته قناة كردستان 24. كما اتهم إسرائيل بارتكاب ما وصفه بـ"جرائم إبادة جماعية"، مؤكدًا أن انتقاداته موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية. وفي جزء آخر من المقابلة، كشف ميلانشون تفاصيل محادثة أجراها مع مسؤول عسكري في الأمم المتحدة بشأن موقف قوات الأمم المتحدة في حال توغل إسرائيلي بري في لبنان. ووفقًا لميلانشون، أبلغه المسؤول بصدور أوامر بالانسحاب. وانتقد السياسي الفرنسي بشدة هذا الموقف، مؤكدًا أن انسحاب قوات حفظ السلام يتعارض مع جوهر مهمتها. أكد أن دور قوات حفظ السلام يجب أن يقتصر على الفصل بين الأطراف المتنازعة بدلاً من الانسحاب من مناطق المواجهة. وأضاف ميلانشون: "لن تتسامح فرنسا مع أي اعتداءات على جنودها، ولا بد من ردٍّ حاسم".