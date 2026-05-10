كتاب بعنوان "مد جسور التواصل بين الأديان: الإسلام والمسيحية في العلاقات الثقافية بين إيران والنمسا"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أصدر الملحق الثقافي الإيراني في النمسا كتابًا جديدًا يُعدّ إضافةً قيّمةً ومعاصرةً لمجال الحوار بين الأديان في إيران والنمسا. ويُقدّم الكتاب، الذي نُشر حديثًا بعنوان "جسر الأديان: الإسلام والمسيحية في العلاقات الثقافية الإيرانية النمساوية"، منظورًا استراتيجيًا وشاملًا للحوار بين الإسلام والمسيحية في سياق العلاقات الثقافية الإيرانية النمساوية. وقد نُشر الكتاب في فيينا من قِبل دار "يونيديالوج" للنشر، وجمعه فريق بحثي من "بيت الحكمة الإيراني" بالتعاون مع الملحق الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في النمسا. ويعتمد هذا العمل منهجًا تاريخيًا وتحليليًا واستشرافيًا لدراسة التفاعلات الدينية والثقافية بين البلدين. ويؤكد الكتاب أن الحوار بين الأديان في العالم المعاصر قد تجاوز كونه ضرورةً دينيةً ليصبح مطلبًا أساسيًا لبقاء الحضارة الإنسانية وتطورها، ولتحقيق سلام عالمي دائم. في مواجهة التحديات المعقدة التي يفرضها القرن الحادي والعشرون، بما في ذلك التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتغير العلاقات الإنسانية، والتوترات الجيوسياسية، وقصور النظام السياسي العالمي، وأزمات الهوية، وبثّ الخوف من الأديان، وصعود التطرف، يرى المؤلفون أن الحوار البنّاء بين الإسلام والمسيحية قادر على تجاوز سوء الفهم وتعزيز التفاهم المتبادل. ولذا، يكتسب الحوار بين الأديان أهمية جوهرية ليس فقط من الناحية اللاهوتية، بل أيضاً من النواحي الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مساهماً في التعايش السلمي، وتخفيف حدة التوترات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على كرامة الإنسان. ويُسلّط الضوء على إيران والنمسا لما تتمتعان به من مزايا فريدة في تعزيز الحوار بين الأديان: إيران، باعتبارها مركزاً رئيسياً للحضارة الإسلامية ذات تراث غني وتقاليد فلسفية صوفية عريقة، والنمسا، التي تُمثّل جسراً بين الشرق والغرب بتجربتها متعددة الثقافات ودورها كمضيفة للمنظمات الدولية. يشير الكتاب إلى التعاون الثنائي الناجح بين إيران والنمسا في هذا المجال، والذي بدأ في عام 1994 من خلال اجتماعات مختلفة وتبادلات أكاديمية وتعاون مؤسسي، كمثال رئيسي على المشاركة البناءة بين العالمين الإسلامي والمسيحي.