حزب الله يعلن عن 3 عمليات ضد الاحتلال جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال حزب الله في بيانات منفصلة: إن العمليات جاءت “دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءات طالت قرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين”.

وذكر أن عناصره استهدفوا بمسيّرة انقضاضيّة حققت “إصابة مؤكدة” في “جرّافة D9” لجيش الاحتلال عند خلّة راج في بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وفي عملية ثانية، أكد أنه استهداف بطائرتين مسيّرتين مقرًا قياديًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة الخيام بقضاء مرجعيون، محققا إصابات مؤكدة.

واستهدف الحزب في عملية ثالثة، بقذائف المدفعيّة تجمعًا لآليّات وقوات إسرائيلية قرب بلديّة الخيام.

وتشكل طائرات حزب الله المسيّرة العاملة بتقنية الألياف الضوئية تحديًا كبيرًا لقوات جيش الاحتلال إذ تقتل وتصيب عسكريين وتقر “تل أبيب” بصعوبة رصدها واعتراضها.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، لكن “إسرائيل” تخرقها يوميًا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى.

...........

انتهى/ 278