أكبر دار نشر في روسيا تنشر مذكرات القائد الشهيد "الإمام السيد علي خامنئي"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر باللغة الروسية كتاب بعنوان "الزنزانة ١٤"، يتضمن مذكرات قائد الثورة الشهيد، آية الله السيد علي خامنئي، عن منفاه وسجنه خلال عهد بهلوي. وقد تولت دار نشر "إيه إس تي"، أكبر دار نشر في روسيا، نشر الكتاب. ووفقًا لمؤسسة ابن سينا ​​الإيرانية للدراسات الإسلامية في روسيا، قامت المؤسسة بإعداد النص الروسي، وتحرير الكتاب وتجهيزه للنشر بالتعاون مع دار نشر "صدرا" ودار نشر الثورة الإسلامية. طُبع من الكتاب ألفا نسخة باستثمار من دار نشر "إيه إس تي"، وهو متوفر الآن في المكتبات ومنصات البيع الإلكتروني في روسيا. كُتب الكتاب الأصلي باللغة العربية ونُشر في بيروت بعنوان "إن مع صبر نصر الله"، وقدمه السيد حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني. تُرجم هذا الكتاب لاحقًا ونُشر باللغة الفارسية تحت عنوانين: "الزنزانة 14" و"دم قلبٍ تحوّل إلى اللون الأحمر". والآن، تتوفر الترجمة الروسية لهذا الكتاب في 256 صفحة، لمن يهتم بتاريخ الثورة الإسلامية وشخصية قائدها الشهيد. ما يُميّز هذا الكتاب عن غيره هو ما فيه من حكمة ودروس ونصائح تُقدّم بأسلوبٍ مُنسجم مع سياق النقاش، حيث يُمكن لكلٍّ منها أن يكون منارةً للقارئ، ولا سيما الشباب، ليتعرّفوا على مآسي نظام بهلوي سيئ السمعة، وعلى مشاقّ ومعاناة المناضلين، وعلى صمود الثوار ومقاومتهم ونقائهم وإيمانهم. كما يتضمن الكتاب سيرة القائد الشهيد الذاتية، وصورًا ذات صلة، وفهارس متنوعة. سبق لدار نشر AST أن نشرت ترجمات روسية للقرآن الكريم، نهج البلاغة، بالإضافة إلى الكتاب الصوتي لنهج البلاغة باللغة الروسية.