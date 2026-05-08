انخفاض صادرات النفط في الفجيرة بنسبة 88% بعد الضربات مجهولة المصدر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تُظهر بيانات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية لشركة "ويندوارد" أن الصادرات في ميناء الفجيرة قد انهارت بعد الضربات مجهولة المصدر التي وقعت بعد ظهر يوم الاثنين الماضي.

وفقاً لهذه الصور الفضائية، انخفضت شحنات النفط الخام من متوسط 30 يوماً والذي بلغ حوالي 3.5 إلى 4 ملايين برميل يومياً، إلى 500 ألف برميل فقط في تاريخ 5 مايو (اليوم التالي للضربات).

وفي الوقت نفسه، تعلن الشركة أن الرؤية البحرية أصبحت مهددة أيضاً. إن مزيجاً من التزايد في تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وإيقاف مالكي الناقلات لنظام التعريف الآلي (AIS) لأسباب أمنية، قد قلل بشدة من شفافية التتبع في جميع أنحاء المنطقة.

في حين تؤكد صور الرادار ذي الفتحة الاصطناعية (SAR) الانخفاض الحاد في عدد السفن الراسية على الأرصفة.

في اليوم التالي للضربات التي وصفها المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات بأنها بطائرات مسيرة، أفادت الصور الفضائية بأن الميناء أصبح فارغاً من الناقلات.

تشير الإحصائيات إلى انخفاض بنسبة 45% في إنتاج النفط الخام في الإمارات خلال شهر مارس. والآن انخفضت الصادرات أيضاً بشكل كبير.

