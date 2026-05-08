بقائي : الرد الايراني على المقترح الامريكي ما زال قيد الدراسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، حول المقترح الذي تقدمت به امريكا الى الجمهورية الاسلامية : هذا المقترح لايزال قيد الدراسة وسيتم الاعلان عن النتيجة بعد التوصل اليها.

بقائي ادلى بهذا التصريح للصحفيين، عصر اليوم الجمعة، وعلى هامش حضوره مجلس التابين الذي اقيم على روح الشهيد علي لاريجاني ونجله الشهيد مرتضى لاريجاني بمسجد الامام الصادق (ع) في طهران.

وندد متحدث الخارجية بالعمل العدواني الذي نفذه الجيش الامريكي مساء الخميس ضد ناقلتي نفط ايرانيتين قبالة ميناء جاسك (جنوب ايران) ومضيق هرمز، فضلا عن الاعتداءات التي طالت نقاطا داخل المناطق الساحلية المطلة على المضيق، وقال : ان هذه الممارسات التي اقدم عليها الجيش الامريكي، شكلت خرقا سافرا للقانون الدولي واتفاق وقف اطلاق النار.

واردف : هذا الانتهاك لوقف النار من قبل الامريكيين، لم يحدث لأول مرة؛ وبطبيعة الحال واجه ردا حازما على ايدي حماة الوطن.

ولفت بقائي الى سريان اتفاق وقف اطلاق النار، في الوقت الذي تقف القوات المسلحة الايرانية على اهبة الجاهزية، قائلا : ان قواتنا المسلحة ترصد الاوضاع بدقة وسترد بحزم على الممارسات الشريرة.

وتعليقا على بعض الانباء بشان المهلة التي حددها الامريكيون لتلقي الرد على مقترحهم من جانب الايرانيين، صرح المتحدث باسم الخارجية : كما اسلفت، هذا الامر لايزال قيد الدراسة ونحن نقوم بعملنا دون الاكتراث الى هذه الآجال.

