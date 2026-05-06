مؤتمر تفسير القرآن الكريم يُعقد في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظّمت الجمعية العلمية القرآنية مؤتمراً لتفسير القرآن الكريم في منطقة الهندية بكربلاء، العراق. وأفادت صحيفة الكفيل أن السيد ضياء الوزير قدّم محاضرةً حول مواضيع المؤتمر. وقال السيد حامد المرابي، مدير مركز القرآن الكريم في الهندية (المنطقة ذات الأغلبية الهندية في كربلاء)، التابع للجمعية العلمية القرآنية في أستان العتبة الشريفة للعباس (عليه السلام)، إن عدداً من المهتمين بالقرآن الكريم حضروا البرنامج. وأوضح أن مواضيع المؤتمر خُصصت لمحورين أساسيين في تفسير آيات القرآن الكريم بأسلوبٍ بسيطٍ وعلميٍّ يُسهّل فهم معاني الآيات ويزيد من استيعاب القرآن. وأضاف المرابي أن المؤتمر اختُتم بتكريم عددٍ من الحضور تقديراً لجهودهم في خدمة القرآن الكريم ودعم الأنشطة القرآنية في المنطقة.

جدير بالذكر أن المجمع العلمي القرآني في آستان يُعدّ من المراكز القرآنية النشطة في العراق، حيث يُنفّذ برامج وأنشطة متنوعة في جميع محافظات البلاد بهدف نشر الثقافة القرآنية وتنشئة مجتمع مُلِمّ بهداية القرآن الكريم. وقد سبق لهذا المجمع أن نفّذ مشروعين متخصصين، هما: "الكفيل" و"مواضيع قرآنية في نهج البلاغة".

وشمل مشروع "الكفيل" أكثر من 70 ساعة من الدورات التدريبية في أربعة مجالات: فن تلاوة القرآن، والوقف ودورة تمهيدية، والعلوم القرآنية، وأساليب التدريس.