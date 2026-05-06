ثلث الناخبين المسلمين في المملكة المتحدة فقط سيدعمون حزب العمال بقيادة ستارمر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ لو أُجريت انتخابات عامة غدًا، فإن ثلث الناخبين المسلمين فقط سيدعمون حزب العمال بقيادة ستارمر، بانخفاض عن نسبة بلغت 80%، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "جيه إل بارتنرز" لصالح "بوليسي إكستشينج" وشمل 1006 بالغين مسلمين. وقال مركز الأبحاث إن هذا من شأنه أن يُرجّح فوز مرشحين مسلمين مستقلين جدد في مناطق مثل برمنغهام وبلاكبيرن ونيوهام. وقال الدكتور رقيب إحسان، المؤلف الرئيسي لتقرير "بوليسي إكستشينج": "يكشف الاستطلاع الجديد أيضًا عن وجود اختلافات جوهرية بين عموم السكان والمسلمين البريطانيين المقيمين في مناطق من إنجلترا حيث لا تزال مشاكل الاندماج قائمة.

ويبرز هذا الأمر بشكل خاص فيما يتعلق بمدى أهمية قضية إسرائيل وغزة عند تحديد كيفية التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة. وأظهر الاستطلاع أن 49% من المسلمين قالوا إنهم سيفكرون في التصويت لحزب الخضر لمنع فوز مرشح حزب العمال، بينما قال 60% إنهم سيفكرون في دعم مرشح مستقل. المسلمون يُعطون الأولوية لهويتهم الدينية على هويتهم البريطانية أشار مركز "بوليسي إكستشينج" إلى أن هذا التحول مدفوعٌ باختلافاتٍ جوهرية بين آراء المسلمين البريطانيين وبقية البريطانيين. تُظهر البيانات أن المسلمين يُعطون الأولوية لهويتهم الدينية على هويتهم كمواطنين بريطانيين. أكثر من ستة من كل عشرة (63%) اعتبروا هويتهم الدينية الأهم بالنسبة لهم، مقارنةً بـ 12% ممن اعتبروا هويتهم البريطانية الأهم. مع ذلك، قال ما يقرب من ثلاثة أرباع (74%) إن كونهم بريطانيين أمرٌ مهم بالنسبة لهم. انعكست هذه النسب لدى عامة السكان، حيث أعطى 43% الأولوية للهوية الوطنية مقابل 12% ممن اعتبروا الهوية الدينية الأهم. وكما هو الحال لدى عامة السكان، اعتبر المسلمون تكلفة المعيشة أهم قضية إلى جانب الاقتصاد والتعليم والرعاية الاجتماعية. لكن المسلمين أكثر ترجيحًا بخمس مرات (25%) من البريطاني العادي (5%) للقول إن الحرب الإسرائيلية على غزة ستؤثر على تصويتهم. ربع المسلمين البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع لديهم رأي إيجابي تجاه حماس. أظهر الاستطلاع أيضاً أن الناخبين المسلمين كانوا أكثر عرضةً للممارسات الانتخابية غير المشروعة.

فقد أفاد نحو 14% من الناخبين المسلمين الذين شملهم الاستطلاع بأن مرشحاً سياسياً أو ناشطاً أو منظماً لحملاتهم الانتخابية قام بجمع أصواتهم عبر البريد، وهي ممارسة غير قانونية حالياً، وكانت مرتبطة منذ زمن طويل بتزوير الانتخابات. وتُعد هذه النسبة ضعف النسبة تقريباً بين عامة السكان.