حزب الله اللبناني ينفي مزاعم وزارة الداخلية السورية بوجود خلية تابعة له في سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نفى حزب الله، يوم الثلاثاء، بشكل قاطع، اتهامات وزارة الداخلية السورية بتفكيك خلية تابعة له، يُزعم أنها كانت تخطط لعمليات أمنية داخل سوريا. وفي بيان له، أكد حزب الله أن الادعاءات المتكررة من جانب السلطات الأمنية السورية "تثير تساؤلات جدية" رغم "تأكيدات حزب الله المتكررة بعدم وجوده أو نشاطه داخل الأراضي السورية".

وقال إن هذه الاتهامات تؤكد وجود جهات "تسعى إلى إشعال فتيل التوتر والفتنة بين الشعبين السوري واللبناني". وأكد حزب الله مجدداً رغبته في أن تنعم سوريا "بالأمن والاستقرار الكاملين"، وأن أي تهديد لأمن سوريا هو تهديد لأمن لبنان. وأضاف أنه "لم يكن يوماً طرفاً يسعى لزعزعة استقرار أي دولة أو استهداف استقرار شعبها"، وأنه لا يزال يركز على الدفاع ضد "العدو الصهيوني ومشاريع التوسع، الذي هو عدو لبنان وسوريا على حد سواء".