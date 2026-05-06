إيطاليا تفتح تحقيقاً في اختطاف إسرائيل لنشطاء أسطول غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في تطور قانوني بارز، فتح المدعون العامون في روما تحقيقًا جنائيًا في عملية اختطاف نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ناشطين مرتبطين بأسطول متوجه إلى غزة، وسط تزايد التدقيق القانوني والدولي بشأن احتجازهم. ووفقًا لتقارير إعلامية إيطالية، يشمل التحقيق الناشطين سيف أبو كشك، وهو مواطن إسباني برازيلي، وتياغو أفيلا، اللذين احتُجزا على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي في المياه الدولية قبل نقلهما إلى "تل أبيب" لاستجوابهما.

وأشارت مصادر إلى أن التحقيق بدأ على أساس أن الاعتقالات جرت خارج نطاق أي ولاية قضائية وطنية وعلى متن سفينة مسجلة تحت العلم الإيطالي، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالقانون البحري الدولي. وجاءت هذه الخطوة استجابةً لمطالبات من منظمات حقوق الإنسان، فضلًا عن السلطات الإسبانية والبرازيلية، بالإفراج الفوري عن الناشطين. وتؤكد هذه الجهات أن احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لهما في المياه الدولية يُعد عملًا غير قانوني، وتتهم الاحتلال باستخدام ذريعة أمنية ضد ما وصفوه بمهمة إنسانية سلمية متجهة إلى قطاع غزة.

في غضون ذلك، واصلت محاكم الاحتلال تمديد احتجاز النشطاء، رغم اعتراضات محامي الدفاع الذين يدّعون تعرض المعتقلين لسوء المعاملة أثناء اعتقالهم، بما في ذلك الضرب والتقييد وتغطية أعينهم. وتطالب الفرق القانونية بالإفراج الفوري عنهم وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.