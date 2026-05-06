إمام سني: الإمام الشهيد خامنئي كان يتحدث دائماً بلغة الحق واليقين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح الشيخ خليل عفراء، عضو أمانة المجلس الأعلى لتخطيط المذاهب السنية في إيران، وإمام صلاة الجمعة السني المؤقت في كانجان، خلال الندوة الإلكترونية الدولية بعنوان "الشهيد خامنئي: مُضحٍّ في سبيل الإسلام"، التي عقدها صباح اليوم (الثلاثاء) المنتدى العالمي لتقارب المذاهب الإسلامية، قائلاً: "أيها الإخوة، إن فضائل الإمام الشهيد، السيد علي حسيني خامنئي، لا تُحصى".

وفي هذا الصدد، قال: "من فضائل الإمام الشهيد أنه كان دائمًا يتحدث بلغة الحق واليقين، ويدافع عن مقدسات المسلمين، ويدعوهم دائمًا إلى الوحدة والأخوة. وفي هذا السياق، كان يُنظم مؤتمر الوحدة الإسلامية سنويًا في إيران، يشارك فيه علماء من أكثر من خمسين دولة إسلامية، ويتحدثون عن الوحدة والأخوة الإسلامية". قالت الشيخة عفراء، مشيرةً إلى أن الإمام الشهيد استند في دعوته إلى الوحدة الإسلامية إلى آيات وأحاديث قرآنية صحيحة، "علينا أن نناقش فضائل الإمام الشهيد ومساواته في مجالسنا. لقد كان مجاهداً طوال حياته، ورحل عن هذه الدنيا شهيداً. وكما كان يدعو الله دائماً بالشهادة في مجالسه وخطبه، استجاب الله لدعائه، كما قال النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم): "من سأل الله الشهادة بصدق وإخلاص، أعطاه الله منزلة الشهداء ولو مات على فراشه".