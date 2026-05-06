حنظلة تکشف عن ملفات سرية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشفت مجموعة "حندالا"، وهي مجموعة قرصنة مؤيدة للمقاومة، بتفاصيل نادرة، كيف نفذت اختراقًا استمر لسنوات عديدة لأمن شبكة معهد الدراسات الأمنية الوطنية الإسرائيلي (INSS)، ما مكّنها من الوصول طويل الأمد إلى معلوماته السرية. وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت المجموعة إنها حافظت لسنوات على وصول كامل إلى الملفات السرية لهذا المركز البحثي سيئ السمعة.

ووفقًا لـ"حندالا"، حدث الاختراق الأهم في 22 أبريل/نيسان 2025، عندما "فُتحت أبواب معهد الدراسات الأمنية الوطنية على مصراعيها"، ودخل عنصران ملثمان إلى الطابق -2، حيث يخزن المعهد مواده الأكثر حساسية. وأضافت المجموعة: "لم تكن هذه عملية لمرة واحدة، بل كانت ثمرة سنوات من التخطيط الذي أتاح الوصول إلى أهم المعلومات في معهد الدراسات الأمنية الوطنية".

"هل يُثبت هذا اختراق حنظلة لأمنكم على مدى سنوات؟ هل اجتماعاتكم السرية المزعومة سرية حقًا؟ كيف تُبررون وتُخفون وصولنا إلى تحركات كبار مسؤولي الموساد والشاباك؟" هكذا تساءل حنظلة. ويتعلق أحد أهم ما كشفه حنظلة في بيانه بكيفية تسجيل المجموعة لاجتماعات المعهد المغلقة.

فقد أفادت التقارير أن المعهد الوطني للأمن والأمن (INSS) كان يعقد جلساته السرية للغاية عبر تطبيق زووم لسنوات، وهي منصة تدّعي المجموعة أنها اخترقتها بسهولة. وسخر حنظلة قائلًا: "ننصحكم بتغيير كاميرات المراقبة لديكم إلى نفس النوع الذي يستخدمه الشاباك".