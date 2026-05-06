منظمة حقوقية: إن القوات الإسرائيلية تهدد نشطاء أسطول غزة بالقتل أو السجن لمدة 100 عام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ هددت القوات الإسرائيلية ناشطين اثنين من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، واللذين اعتُقلا في المياه الدولية الأسبوع الماضي، بالقتل أو السجن لمدد طويلة، وفقًا لمنظمة حقوقية تمثلهما. وكان الناشطان المؤيدان للفلسطينيين، سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، من بين عشرات المعتقلين خلال مداهمة إسرائيلية لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان في 30 أبريل/نيسان.

ويوم الثلاثاء، مددت محكمة إسرائيلية احتجازهما حتى الأحد 10 مايو/أيار. وقال مركز عدالة الحقوقي، الذي يمثل الناشطين، إنهما يتعرضان لإساءة نفسية ويُحتجزان في الحبس الانفرادي. ووفقًا للمركز، هدد ضباط إسرائيليون بقتلهما أو سجنهما "لمدة 100 عام". ولا يزال الرجلان في "عزل تام"، ويتعرضان لإضاءة شديدة على مدار الساعة في زنزانتيهما، ويُعصبان كلما نُقلا، حتى أثناء الفحوصات الطبية. وأضاف المركز أنهما يُحتجزان أيضًا في درجات حرارة منخفضة للغاية.

قالت منظمة عدالة إن قرار المحكمة بتمديد الاحتجاز "يُعدّ بمثابة إضفاء الشرعية القضائية على تجاوزات النظام للقانون". لم تُوجّه أي تهم رسمية، لكن المتهمين يواجهان اتهامات تشمل الانتماء إلى "منظمة إرهابية" والتواصل مع "عملاء أجانب"، وهي اتهامات وصفها المركز القانوني بأنها "لا أساس لها من الصحة".

ووفقًا للمنظمة، يواصل الناشطان إضرابهما عن الطعام، ولا يتناولان سوى الماء منذ اختطافهما. في غضون ذلك، طالب منظمو الأسطول بإطلاق سراحهما في منشور على منصة X، وحثّوا المجتمع الدولي على التدخل.