حزب الله اللبناني ينصب كميناً لمزيد من المشاة الإسرائيليين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يُولي حزب الله مزيدًا من الاهتمام للمراقبة قبل اتخاذ أي إجراء عسكري مباشر ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وكشف حزب الله أن مقاتليه خاضوا معركةً عنيفةً مع وحدة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي متمركزة شمال قرية دير سيريان اللبنانية. ووفقًا لبيان صادر عن حركة المقاومة، راقب المقاتلون وحدة الاحتلال الإسرائيلي بدقة، وفتحوا النار فور اقترابها من موقع دفاعي على خط المواجهة.

وكانت وحدة الاحتلال تحاول التقدم من خلات الرج، شمال دير سيريان، باتجاه بلدة زوتر شرقي لبنان. وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه أطلقوا النار على القوات المعادية، وانخرطوا في معركة شرسة من مسافة قريبة باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما أسفر عن خسائر مؤكدة في صفوف العدو. وأضاف حزب الله أن وحدة الاحتلال الإسرائيلي سارعت بتوفير غطاء ناري كثيف لإجلاء قواتها وجرحاها، حيث نقلت عدة آليات عسكرية إلى منطقة الاشتباك. وردًا على ذلك، استهدفت مدفعية حزب الله قوة الإجلاء بقذائف وصواريخ مناسبة. أعلنت حركة المقاومة اللبنانية أن مدافعها المضادة للطائرات، التي تشغلها وحدة الدفاع الجوي، تدخلت لمنع مروحيات القوات الإسرائيلية من المناورة أو الهبوط قرب موقع الحادث.

وأجبر هذا التدخل قوات المشاة التابعة للنظام المحتل على سحب الجرحى براً باتجاه مستوطنة مسغاف عام، حيث تم نقلهم جواً إلى مستشفيات النظام الإسرائيلي. وأقرت القوات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، بتعرضها لهجمات من حزب الله في حوادث متفرقة. وفي وقت سابق، رصد حزب الله أيضاً تجمعاً لجنود القوات الإسرائيلية وآلياتهم قرب خزان المياه في بلدة القنطرة، واستهدفهم بوابل من الصواريخ.