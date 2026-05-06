غولدمان ساكس: مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوى لها في ثماني سنوات، وسرعة النضوب تثير القلق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت غولدمان ساكس بأن مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوياتها في ثماني سنوات، محذرةً من أن سرعة استنزافها باتت مثيرة للقلق مع استمرار القيود المفروضة على الإمدادات عبر مضيق هرمز. وقد فاقمت التوترات الجيوسياسية المستمرة في غرب آسيا، ولا سيما التصعيد الأخير مع إيران واستمرار اضطرابات حركة ناقلات النفط عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، من هشاشة جانب العرض.

ويشير محللو السوق إلى أن حتى أدنى انقطاعات في المضيق - الذي يمر عبره ما يقرب من 20% من النفط العالمي - قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار. وفي الوقت نفسه، كان كبار منتجي النفط بطيئين في زيادة الإنتاج، وقد استُنفدت إلى حد كبير الاحتياطيات الاستراتيجية التي خصصتها الدول المستهلكة سابقاً. وقد أدى هذا المزيج من العوامل إلى اختلال توازن العرض، مما جعل السوق شديدة الحساسية لأي صدمات أخرى. وقدّر البنك أن إجمالي مخزونات النفط العالمية يبلغ 101 يومًا من الطلب العالمي، وقد ينخفض ​​إلى 98 يومًا بحلول نهاية مايو. إذا تحقق هذا الانخفاض، فسيمثل أدنى نسبة بين المخزون والطلب منذ الأزمة المالية التي أعقبت عام 2008.

ويحذر خبراء الصناعة من أن انخفاض المخزون إلى أقل من 100 يوم من التغطية يشير عادةً إلى تشديد السوق، وغالبًا ما يسبق ذلك ارتفاعات مستمرة في الأسعار. وأضافت غولدمان ساكس أنه في حين أنه "من غير المرجح أن تصل المخزونات العالمية الإجمالية إلى الحد الأدنى التشغيلي هذا الصيف، إلا أن سرعة النضوب ونقص الإمدادات في بعض المناطق والمنتجات أمرٌ مثير للقلق". وقد ظهرت بالفعل حالات نقص إقليمية في المنتجات، حيث انخفضت مخزونات الديزل والبنزين في مراكز الاستهلاك الرئيسية مثل أوروبا وأجزاء من آسيا بوتيرة أسرع من المتوقع. وقد أدت مواسم صيانة المصافي وانقطاعات الخدمة غير المخطط لها إلى زيادة الضغط على سلاسل التوريد، مما رفع هوامش أرباح التكرير.

وقال البنك إن مخزونات المنتجات المكررة التجارية العالمية قد انخفضت من 50 يومًا من الطلب قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى 45 يومًا حاليًا. وأضاف البنك أن احتياطيات المنتجات المكررة سهلة الوصول تقترب بسرعة من مستويات منخفضة للغاية. في حال استنفاد هذه الاحتياطيات