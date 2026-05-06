أوروبا مضطرة لإعادة النظر في الأمن مع تقليص الولايات المتحدة لقواتها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يقول القادة الأوروبيون إن قرار الولايات المتحدة بتقليص وجودها العسكري في ألمانيا يُعدّ تذكيراً آخر بأن أوروبا لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كبير على واشنطن في دفاعها.

أعلن البنتاغون مؤخراً عن خطط لسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا، في حين ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى إمكانية إجراء تخفيضات أعمق لاحقاً. وبحسب التقارير، فاجأت هذه الخطوة حلفاء الناتو، وتأتي وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبرلين، فضلاً عن خلافات أوسع نطاقاً حول النزاعات الجارية، بما في ذلك الحرب مع إيران. وفي قمة عُقدت في يريفان، سعى المسؤولون الأوروبيون إلى تحقيق توازن دقيق، حيث قللوا من شأن التأثير العسكري المباشر مع إقرارهم بالتداعيات الأوسع.

ووصف رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره التخفيض بأنه قابل للإدارة، لكنه شدد على ضرورة التنسيق داخل حلف الناتو. في المقابل، كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكثر صراحة، إذ قال إن على أوروبا تعزيز دورها داخل الحلف. ويعكس هذا القرار تحولاً أوسع في السياسة الأمريكية في عهد ترامب، الذي حذر مراراً من ضرورة أن يتحمل الحلفاء الأوروبيون مسؤولية أكبر عن أمنهم، وعن أوكرانيا أيضاً. كما أعربت إدارته عن استيائها مما تعتبره مشاركة أوروبية محدودة في الصراعات التي أعطتها واشنطن الأولوية.