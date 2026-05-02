"إسرائيل هيوم": الكمين الاستراتيجي الذي أعددناه لحزب الله تحول إلى كمين استراتيجي علينا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعربت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم السبت، عن قلقها حيال أوضاع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وقالت إنه من الصعب تجاهل الإحباط في "الجيش" من الوضع في لبنان.

وأضافت الصحيفة أن "ما كان من المفترض أن يكون كميناً استراتيجياً لحزب الله يُسقطه على ركبتيه، تحوّل إلى كمين استراتيجي على إسرائيل".

واعتبرت الصحيفة أنه "مع كلّ يوم يمرّ، تذكّر المعركة في الشمال بالواقع المرير من الألفية السابقة".

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى معاناة جيش الاحتلال الإسرائيلي من المسيّرات الانقضاضية التابعة للمقاومة، وقالت إنّ تحدّي المسيّرات بالألياف معروف منذ سنوات، ومنذ الحرب في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مختلفة هذا الأسبوع أنها توجّهت عدة م