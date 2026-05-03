نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني يكشف عن خطة جديدة لإدارة مضيق هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي نيكزاد، اليوم السبت، أنّ خطة جديدة لإدارة مضيق هرمز صيغت في 12 بنداً، في إطار تنظيم حركة الملاحة في الممر الحيوي.

وأوضح نيكزاد أنّه، بموجب هذه الخطة، لن يُسمح لسفن الكيان الصهيوني بالعبور من مضيق هرمز في أي وقت، فيما لن تتمكن سفن الدول المعادية من الحصول على تصريح عبور إلا بعد دفع تعويضات الحرب.

وأضاف أنّ بقية السفن ستتمكن من العبور وفق قانون سيقرّه مجلس الشورى، على أن يتم ذلك من خلال الحصول على ترخيص وإذن من إيران.

وأكد نيكزاد أنّ قانون إدارة مضيق هرمز سيُقرّ مع مراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار، مشدداً على أنّ طهران لن تتنازل عن حقوقها في هذا الإطار.

وأشار إلى أنّ الإدارة الإيرانية الجديدة لمضيق هرمز تحظى بأهمية مماثلة لأهمية تأميم صناعة النفط.

وفي وقتٍ سابق،أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أن الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن خلال إدارتها مضيق هرمز ستمنح نفسها وجيرانها مستقبلاً بلا تدخل أميركي.

