زعيم الطائفة اليهودية في إيران يبايع السيد مجتبى خامنئي: فخورون بقيادتكم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تعهّد زعيم الطائفة اليهودية في إيران، حمامي لاله، بالولاء لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية آية الله السيد مجتبى خامنئي، مؤكداً اعتزاز اليهود الإيرانيين بكونهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني للأمة.

ويعكس موقف لاله تلاحم المكونات الاجتماعية الإيرانية في مواجهة العدوان والتحديات الخارجية التي تستهدف إيران بمكوناتها كافة.

وخلال كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد للإيرانيين المناهضين للسياسات الأميركية والإسرائيلية، عبّر لاله عن سعادة الطائفة بتولي السيد مجتبى خامنئي للمسؤولية، واصفاً إياه بـ "تلميذ الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي خامنئي" (رضوان الله تعالى عليه).

وأضاف: "إننا كيهود إيرانيين، نقف جنباً إلى جنب مع سائر المكونات الأخرى، فخورين بهذه القيادة، ونتمنى لها المجد والنجاح في قيادة البلاد نحو الرفعة".

وشدد لاله في كلمته على أهمية الوحدة بين الشعب وقواته المسلحة، مشيداً بـ "الدفاع الشرس" الذي يبديه الإيرانيون في وجه الضغوط.

وختم بالقول: "نرجو أن نشهد دائماً انتصار بلدنا العزيز إيران، وأن نحتفل معاً بالنصر القريب بفضل صمودنا ووحدتنا".

وتعدّ اليهودية ديانة معترفاً بها في جمهورية إيران الاسلامية، حيث يعيش أقلية من الطائفة اليهودية في البلاد ولم تغادر مع انتصار الثورة الإسلامية منذ عام 1979 وتتمتع بكافة حقوقها الدينية والقومية مع سائر الطوائف والقوميات الأخرى .

وفي إطار الاعتداءات، استهدف العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران كنيس "رافي نيا" اليهودي في شارع فلسطين وسط العاصمة طهران، ما أسفر عن تدميره بالكامل، في جريمة طالت دور العبادة والمعالم الدينية للطائفة اليهودية.

