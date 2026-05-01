مندوب إيران: على الدول العربية دفع تعويضات بدلاً من تقديم الشكاوى

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ رد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني على رسالة 6 دول عربية، وقال: نؤكد على مسؤوليتهم القانونية ووجوب التعويض الكامل عن الخسائر.

ورد مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة استعرض مواقف إيران الرسمية، على الرسالة المشتركة التي وجهتها قطر والبحرين والسعودية والإمارات والكويت والأردن إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن هذه الدول قد شاركت في العدوان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر القواعد المتمركزة على أراضيها والتي انطلقت منها النيران والهجمات الجوية ضد إيران.

وأكد أن إيران استخدمت حقها المشروع في الدفاع عن النفس رداً على هذا العدوان؛ وهو الحق المعترف به في ميثاق الأمم المتحدة والذي تمت ممارسته رداً على الاعتداء الواقع عليها.

كما أوضح المندوب الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن هي من بدأ الصراع أو العمليات العسكرية، ولا تُعد البادئة بالحرب.

وأضاف أن الدول التي شاركت في هذا العدوان، أو سمحت باستخدام قواعدها وأجوائها ومياهها وأراضيها لشن هجوم ضد إيران، تتحمل المسؤولية ويجب أن تخضع للمساءلة والمحاسبة.

وأشار في سياق متصل إلى أن عجز مجلس الأمن عن إدانة هذا العدوان وتحديد الطرف المعتدي، قد ساهم في تشجيع المعتدين على مواصلة أعمالهم العدائية.

كما شدد مندوب إيران على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب كلاً من قطر والبحرين والسعودية والإمارات والكويت والأردن بتحمل المسؤولية الكاملة عن جبر الخسائر والأضرار التي لحقت بإيران.

