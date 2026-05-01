بزشكيان: لا يمكن التسامع مع استمرار الحصار البحري

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد الرئيس الإيراني في رسالة له أن استمرار الحصار البحري المفروض على إيران بات أمراً غير قابل للتحمل.

وشدد الرئيس مسعود بزشكيان في تدوينة عبر صفحته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، على ضرورة كسر الحصار البحري عن إيران، قائلاً: لقد كان العالم شاهداً على نهج التسامح والسعي نحو السلام الذي تبنته إيران.

إن ما يجري تحت مسمى الحصار البحري ليس إلا امتداداً للعمليات العسكرية ضد شعبٍ لا ذنب له سوى دفع ضريبة صموده واستقلاله.

استمرار هذا النهج الظالم أمرٌ لا يمكن التسامح معه.

