دفاعات جوية تتصدى لأجسام طائرة في سماء طهران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ سمع دوي تفعيل منظومات الدفاع الجوي في عدة نقاط بالعاصمة الإيرانية طهران.

وبدأت أصوات تفعيل المنظومات الدفاعية في تمام الساعة 23:20 تقريباً في أجزاء من طهران.

تلت ذلك تقارير ميدانية متعددة تؤكد سماع هذه الأصوات في مناطق متفرقة شملت غرب وشرق ومركز وجنوب العاصمة.

وتشير الأنباء إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لأجسام طائرة صغيرة وطائرات استطلاع مسيرة.

هذا وقد توقفت أصوات الدفاعات الجوية بعد نحو 20 دقيقة من العمليات المكثفة لإسقاط تلك الأجسام.

وفي الوقت الراهن، تسود حالة من الهدوء والاستقرار في طهران، ولم تعد تُسمع أي أصوات للمنظومات الدفاعية.

