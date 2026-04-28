ناقلة نفط يابانية تجتاز مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كانت ناقلة النفط "إيديميتسو مارو" التي تحمل مليوني برميل من النفط الخام، راسية في السعودية منذ أواخر فبراير.

20 بالمئة من السفن العابرة لمضيق هرمز هي صينية

وتشير الإحصائيات الجديدة الصادرة عن مضيق هرمز، بين تاريخي 4 مارس و20 أبريل، ان 187 سفينة عبرت هذا الممر، مما يشير إلى تركيز التجارة العالمية في أيدي عدد محدود من الدول.

وفي هذا السياق، تحتل الصين وهونغ كونغ المرتبة الأولى بحصة 20 بالمئة. تليها اليونان بنسبة 16 بالمئة، والتي تستأثر بحصة ملحوظة من النقل البحري. كما تحتل كل من إيران والإمارات مكانهما في هذه الإحصاءات بنسبة 12.3 بالمئة لكل منهما.

......

انتهى/ 278