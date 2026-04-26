الطوائف الدينية الهندية تتحد في النصب التذكاري الكبير للشهيد الإمام السيد خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في مشهدٍ مهيبٍ للتضامن بين الأديان، اجتمع الهندوس والسنة والشيعة وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى في ولاية أوتار براديش الهندية لتكريم إرث مؤسس الجمهورية الإسلامية وتأكيد ولائهم لمبادئ الثورة. أُقيمت مراسم تأبينية مهيبة في ولاية أوتار براديش الهندية، تكريمًا لقائد الثورة الإسلامية الراحل، الإمام خامنئي، وشهداء الجمهورية الإسلامية، حيث اجتذبت حشودًا غفيرة من مختلف أطياف شبه القارة الهندية الدينية. أُقيمت المراسم في حسينية الإمام الرضا (عليه السلام) في أوتار براديش، حيث احتشد جمع غفير من الشيعة والسنة والهندوس وأتباع الديانات الأخرى جنبًا إلى جنب. لم تكن المراسم مجرد طقوس دينية، بل تحولت إلى رمز حيّ للتقارب بين الأديان، وللتقدير المشترك لقيم العدل والمقاومة والوحدة الإسلامية.

أشرف وفد برئاسة حجة الإسلام عبد المجيد حكيم اللهي، ممثل قائد الثورة الإسلامية في الهند، على فعاليات الاحتفال. ولدى وصول الوفد، استُقبل بحفاوة بالغة من قِبل العلماء وأساتذة الجامعات والأكاديميين والطلاب، ما يُعدّ دليلاً واضحاً على الرابطة العاطفية والروحية التي تجمع الشعب الهندي بالثورة الإسلامية وشهدائها.

وفي كلمته، تحدث حجة الإسلام حكيم اللهي بإسهاب عن العلاقة الوثيقة بين عامة الناس والإمام خامنئي الراحل، مؤكداً على الولاء الراسخ لمبادئه والأسس الفكرية لهذه العلاقة في المجتمع الإسلامي. وقد لاقت كلماته صدىً عميقاً لدى الحضور، وأثارت استجاباتٍ مؤثرة وعاطفية.