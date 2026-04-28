آية الله العظمى اليعقوبي يؤكد على تدبر القرآن أثناء الحج

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد أحد كبار رجال الدين العراقيين على أهمية التدبّر في القرآن الكريم خلال موسم الحج، ودعا إلى إطلاق مشروع مدارس تحفيظ القرآن. وشدد المرجع الديني الأعلى، آية الله العظمى الشيخ محمد يعقوبي، أحد المراجع الدينية الشيعية في مدينة النجف الأشرف، على ضرورة تعميق الصلة بالقرآن الكريم خلال موسم الحج المبارك، قائلاً إن التدبّر في الآيات الكريمة وتطبيق معانيها في الحياة هو السبيل الأساسي لإصلاح الفرد والمجتمع.

وأدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع عقده في مكتبه بالنجف مع مجموعة من مرشدي قوافل الحجاج الذين سيُرسلون إلى الأراضي المقدسة هذا العام. وشدد آية الله العظمى اليعقوبي على أهمية استغلال الأجواء الروحانية للحج لتعزيز الثقافة القرآنية وترسيخ حضور القرآن في حياة المؤمنين. وأشار إلى أن تلاوة القرآن الكريم من أهمّ المناسك الموصى بها في الحج، قائلاً إنّ الأرض المقدسة هي مهد نزول الآيات وتذكير بها، مما يجعلها بيئةً مثاليةً لفهم القرآن الكريم فهماً عميقاً وإدراك معانيه السامية. وأوضح الشيخ أن الفهم الدقيق لآيات القرآن الكريم ومعانيها ودلالاتها لا يكتمل إلا بمعرفة مكانة نزوله وسياقه التاريخي؛ لذا، يجب على المفسر أن يكون مُلِماً بأحداث الرسالة الإسلامية، من بدايتها في مكة إلى نهايتها في المدينة.