شبكة "أن بي سي" تكشف عن ان مقاتلة إيرانية تمكنت من ضرب قاعدة أميركية في الكويت وألحقت بها أضراراً

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تقرير أميركي يكشف عن اختراق إيراني نادر وأضرار واسعة بالقواعد الأميركية في الخليج الفارسي تفوق المعلن.

كشف تقرير لشبكة "أن بي سي" الأميركية أنّ طائرة مقاتلة إيرانية من طراز "أف-5" تمكّنت، في الأيام الأولى للحرب، من قصف قاعدة "كامب بوهرينغ" الأميركية في الكويت، على الرغم من وجود أنظمة دفاع جوي، في اختراق نادر يُعدّ الأول من نوعه منذ سنوات، بحسب مسؤولين أميركيين.

وأشار التقرير إلى أنّ القواعد العسكرية الأميركية ومعداتها في منطقة الخليج الفارسي تعرّضت لأضرار كبيرة من جرّاء الضربات الإيرانية، وُصفت بأنها أشدّ بكثير مما أُعلن عنه رسمياً، مع تقديرات بكلفة إصلاح تصل إلى مليارات الدولارات، وفق مسؤولين أميركيين ومصادر في الكونغرس.

وبحسب المعطيات، طالت الهجمات مستودعات ومراكز قيادة وحظائر طائرات، إلى جانب بنى تحتية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومدارج هبوط وأنظمة رادار متطورة، فضلاً عن عشرات الطائرات.

وفي أوخر شهر آذار/مارس الماضي، اعترفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأنّ هجمات إيران ألحقت أضراراً كبيرة بالقواعد الأميركية في "الشرق الأوسط".

وأضافت أنّ هجمات إيران أجبرت القوات الأميركية على العمل عن بُعد.وأكد المسؤولون الأميركيون أنّ الضربات الإيرانية استهدفت قواعد حيوية للقوات الأميركية، وأسفرت عن أضرار مادية معتبرة في منشآت الاستطلاع والتموين والقيادة.

