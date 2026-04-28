المركز الإسلامي في اليابان، مسجد طوكيو، يستضيف برنامجاً للترحيب بغير المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام المركز الإسلامي في اليابان، بالتعاون مع مسجد طوكيو، برنامج "المسجد المفتوح" للترحيب بغير المسلمين في المسجد. ووفقًا لموقع "مسلمون حول العالم"، نُظّم البرنامج بهدف تقديم صورة صحيحة عن الإسلام، وإتاحة الفرصة لغير المسلمين لتجربة حضور المساجد في بيئة دينية حقيقية. يُعقد "يوم المسجد المفتوح" دوريًا، مرة كل شهرين، ويتيح للزوار فرصة التعرّف على الدين الإسلامي من مصادر مباشرة، ومشاهدة الشعائر الإسلامية، وطرح أسئلتهم بحرية لتعزيز فهمهم للإسلام، وتفنيد المفاهيم الخاطئة عنه.

يقضي المشاركون في هذا البرنامج يومًا كاملًا داخل المسجد، يتفاعلون فيه مع المسلمين في جوٍّ من الحوار والاحترام، ويتعرّفون على آداب الصلاة الإسلامية. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم صورة حقيقية عن الإسلام، خالية من الصور النمطية المغلوطة، من خلال أسئلة وأجوبة مباشرة وواقعية. تضمن البرنامج الأخير كلمة افتتاحية للشيخ سلمان سوجيموتو، إمام مركز تشيبا الثقافي الإسلامي، ركز فيها على المعجزة العلمية للقرآن الكريم، وشرح العلاقة بين نص القرآن والحقائق العلمية. يُسهم يوم المسجد المفتوح في تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المشاركين عن الإسلام، ويساعد غير المسلمين على فهم الدين في جوٍّ مريح وحواري، قريب من الواقع.