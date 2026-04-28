مفكرون عرب يشيدون بدور القائد الشهيد للثورة الإسلامیة في تعزیز جبهة المقاومة بالمنطقة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقيمت الندوة الدولية "الكرامة الإنسانية إلى المقاومة العالمية، إرث القائد الشهيد" اليوم الثلاثاء في مجمع آفتاب ولايت (شمس الولاية) باستضافة مؤسسة "جبل الصبر" وبالتعاون مع الحوزات العلمية في محافظتي خراسان وقم، وذلك بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا (ع) واستشهاد القائد الشهید للثورة الإسلامیة آية الله السيد "علي الخامنئي" في مدینة مشهد المقدسة.

ووصف رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين بلبنان الشيخ "غازي حنينة" خلال هذه الندوة في إشارة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة، وصف المجتمع المسلم في لبنان بأنهُ من أتباع وداعمي الإمام الخميني (ره) والقائد الشهيد للثورة الإسلامية وأضاف: إننا ندعم ونتبع آية الله السيد "مجتبى خامنئي".

وتابع الشيخ "حنينة": على المستوى العام، ان الجمهورية الإسلامية تعد قائدة محور المقاومة في المنطقة، ونحن أيضا من أتباع هذا المحور وأعضائه.

وقال الكاتب والمفكر الجزائري "يحيى أبو زكريا" في كلمة له: إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران أفرز فكرا جديدا في المنطقة، فكرا كان الجميع بحاجة إليه لكنهم لم يكونوا يعلمون كيفية تطبيقه.

وأضاف "أبو زكريا" أن الإمام الخميني (ره) جسد ونفذ هذا الفكر من خلال الثورة الإسلامية في إيران، وأن هذا المسار تواصل عبر إجراءات القائد الشهيد السيد "علي خامنئي".

بدوره، قال الصحفي المسيحي والناشط السياسي اللبناني "سركيس الدويهي": إننا مع أصدقائنا في المنطقة، من إيران والعراق ولبنان واليمن، سنواصل القتال ضمن جبهة واحدة في مواجهة هذا العدو لنحقق النصر.

