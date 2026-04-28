بعد مخاض طويل.. الإطار التنسيقي يعلن ترشيح علي الزيدي لرئاسة الوزراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ عقد الإطار التنسيقي، امس، اجتماعاً مهماً في القصر الحكومي ببغداد، في خطوة تعكس رمزية استمرار عمل مؤسسات الدولة، بوصفه مقراً للسلطة التنفيذية المنبثقة عن الإرادة الشعبية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد قادة الإطار بالأداء الذي قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال فترة توليها، مؤكدين أنها واجهت التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية بمسؤولية وطنية، وحققت تقدماً في تنفيذ البرنامج الحكومي، لا سيما في مسار التنمية واستعادة ثقة المواطنين بالنظام السياسي والانتخابي، وهو ما انعكس في نسبة المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة.

كما ثمّن الإطار التنسيقي وفق بيان تلقته "بغداد اليوم"، ما وصفها بـ”المواقف التاريخية المسؤولة” لكل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، بعد تنازلهما عن الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، في خطوة اعتُبرت تسهيلاً لتجاوز حالة الانسداد السياسي وإفساح المجال للتوافق على مرشح جديد.

وبعد مناقشة أسماء عدة مرشحين، أعلن الإطار التنسيقي اختيار علي الزيدي مرشحاً عنه لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، استناداً إلى كونه ممثلاً للكتلة الأكبر في مجلس النواب، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة والتحديات التي تواجه البلاد.

