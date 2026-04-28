"حنظلة" تنشر معلومات 2379 من مشاة البحرية الامريكية في الخليج الفارسي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وصفت مجموعة "حنظلة" المعلومات التي نشرتها عن 2379 جندياً أمريكياً في الخليج الفارسي بأنها مجرد "قطرة من محيط قدراتنا في الرقابة والتجسس".

وقالت "حنظلة" في بيانها، ان الأمن الذي يتباهى به القادة العسكريون الأمريكيون ليس أكثر من وهم. لقد تمكن فريقنا من تسجيل أسماء وهويات عشرات الآلاف من الأفراد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في المنطقة".

وأضافت: "لدينا معلومات مفصلة ليس فقط عن الجنود، بل عن عائلاتهم أيضاً؛ عناوين منازلهم، حركاتهم اليومية، أماكن تمركزهم، عاداتهم في التسوق، وحتى تفاصيل أنشطتهم الليلية والترفيهية".

