العتبة العباسیة المقدسة تنشر رايات الفرح بمناسبة مولد الإمام الرضا(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بدأ فريق عمل قسم العناية بالساحة المقدسة فيالعتبة العباسیة المقدسة بنشر لافتات الفرح والبهجة احتفالاً بذكرى مولد الإمام علي بن موسى الرضا (ع).

وشملت الأعمال تركيب لافتات زخرفية في أروقة الساحة المقدسة، نُقشت عليها عبارات التهنئة والاحتفال، تكريماً لهذه المناسبة المباركة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة القسم لإحياء ذكرى مولد أهل البيت (عليهم السلام) من خلال عرض مظاهر الفرح والزينة، بما يُسهم في خلق جوٍّ من الإيمان والبهجة في أرجاء الساحة المقدسة.