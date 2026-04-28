  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. أخبار العراق

العتبة العباسیة المقدسة تنشر رايات الفرح بمناسبة مولد الإمام الرضا(ع)

28 أبريل 2026 - 16:42
رمز الخبر: 1807476
العتبة العباسیة المقدسة تنشر رايات الفرح بمناسبة مولد الإمام الرضا(ع)

بدأ موظفو قسم رعاية الفناء المقدس في العتبة العباسیة المقدسة بنشر لافتات الفرح والسعادة للاحتفال بذكرى ميلاد الإمام علي بن موسى الرضا (ع).

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بدأ فريق عمل قسم العناية بالساحة المقدسة فيالعتبة العباسیة المقدسة بنشر لافتات الفرح والبهجة احتفالاً بذكرى مولد الإمام علي بن موسى الرضا (ع).

وشملت الأعمال تركيب لافتات زخرفية في أروقة الساحة المقدسة، نُقشت عليها عبارات التهنئة والاحتفال، تكريماً لهذه المناسبة المباركة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة القسم لإحياء ذكرى مولد أهل البيت (عليهم السلام) من خلال عرض مظاهر الفرح والزينة، بما يُسهم في خلق جوٍّ من الإيمان والبهجة في أرجاء الساحة المقدسة.

تعليقك

You are replying to: .
captcha