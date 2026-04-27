7 شهداء و18 إصابة بغزة خلال 24 ساعة

27 أبريل 2026 - 13:45
رمز الخبر: 1807007
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 7 شهداء منهم شهيد واحد انتشال، و18 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرحت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليوم أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (10 أكتوبر) بلغ 817 شهيدا فيما بلغ عدد المصابين 2296 بينما ارتفع إجمالي حالات الانتشال: 762

وذكرت أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى72,593 شهيدًا و 172399 جريحا.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
