إعلام صهيوني: "الجيش" يغرق في الوحل اللبناني وحزب الله ما زال داخل "المنطقة الصفراء"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرحت صحيفة "هآرتس" بارتفاع مقلق في حالات الانتحار داخل "الجيش" الإسرائيلي خلال الشهر الأخير، في إشارة إلى أن 8 جنود وعناصر شرطة في الخدمة الفعلية أقدموا على الانتحار، إضافة إلى 3 من قوات الاحتياط.

"الهجمات الحالية لن تنجح في ردع حزب الله"

وفي السياق، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنه من الصعب الافتراض أن الهجمات الحالية ستنجح في ردع حزب الله، "الذي يُظهر قدرة تحمّل وتصميماً أعلى مما كان متوقعاً قبل الحرب".وأضافت الصحيفة أن الحزب يدرك أن "إسرائيل" هي التي تتعرض للضغط حالياً، ويستغل ذلك لمصلحته.

"الجيش" يغرق في الوحل اللبناني

بدورها، أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى استمرار وجود عشرات أو مئات من مقاتلي حزب الله داخل ما يُسمّى "المنطقة الصفراء" في جنوب لبنان، "حيث ينفذون عمليات بأسلوب حرب العصابات".وأضافت الصحيفة أنه رغم الطقس الصيفي في الأيام الأخيرة، فإنّ صورة الوضع في الشمال واضحة، مشيرة إلى أن "الجيش" الإسرائيلي "يغرق في الوحل اللبناني".

لا مخرج مريحاً لـ"إسرائيل"

ولفتت صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أن "إسرائيل" لا تملك مخرجاً مريحاً من الوضع الحالي، في ظل عجزها عن تحقيق أهدافها المعلنة، بما في ذلك "تحطيم حزب الله"، مشيرة إلى أنها عاجزة عن الإيفاء بهذا الوعد.وأضافت الصحيفة أنّ الوضع الحالي في الشمال أسوأ مما كان عليه قبل الحرب على إيران، وأنّ "إسرائيل" تواجه صعوبة حتى الآن في توفير أمن كامل لـسكان الشمال، المعرضين في كل لحظة للتهديد والخطر. ولفتت "إسرائيل هيوم" إلى أنه قبل توسّع الحرب، كانت "إسرائيل" تفعل ما تريد في لبنان، "أما الآن فقد تغيّرت المعادلة ولكن ليس للأفضل".

إخفاقات في الحسابات الاستراتيجية

هذا وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ الاعتقاد بإمكانية تفكيك قوة العدو وحتى إرادته في غزة ولبنان وإيران، يجسّد مدى عجز صنّاع القرار في "إسرائيل" والولايات المتحدة عن تعلّم الدروس من إخفاقات ماضيهم.

