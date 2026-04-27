إقامة ورشة بعنوان "مهارات الخطيب في التأثير والإقناع" في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت شعبة الخطابة للتبليغ الحسيني التابعة للعتبة العباسية المقدسة، ورشة بعنوان: "مهارات الخطيب في التأثير والإقناع" بالعاصمة بغداد.

وقال مسؤول الشعبة الشيخ عبد الصاحب الطائي: إنّ الورشة أُقيمت بالتعاون مع مركز نهاوند للدراسات القرآنية والإنشاد الحسيني في محافظة بغداد، وتضمنت محاور متعددة شملت التعرف على عناصر التأثير لدى الخطباء، وسبل تنمية مهاراتهم.

وأضاف أنّ العتبة العباسية المقدسة تحرص على إقامة هذه الورش والإسهام في ديمومتها في مختلف أنحاء العراق؛ لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز الوعي المجتمعي.

