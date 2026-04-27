عراقجي يصل إلى سانت بطرسبرغ للقاء بوتين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يُنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني خلال هذه الزيارة كلاً من سيرغي لافروف، نظيره الروسي، وفلاديمير بوتين، رئيس الجمهورية الروسية، لإجراء مباحثات رسمية.

وزار عراقجي، باكستان قادماً من مسقط بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان، أجرى خلالها المشاورات اللازمة مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، ووزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي.

وكان وزير الخارجية الإيراني، قد التقى المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، خلال زيارته الثانية لباكستان.

