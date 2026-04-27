السيّد الصافي يؤكّد توسيع الخدمات الطبّية المقدّمة للزائرين والاستعداد للزيارات المليونية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكّد المتولّي الشرعيّ للعتبة العبّاسية المقدّسة السيد أحمد الصافي، توسيع الخدمات الطبّية المقدّمة للزائرين والاستعداد للزيارات المليونية.

جاء ذلك خلال لقاء سماحته المُشرِف على قسم الشؤون الطبّية في العتبة المقدّسة السيد جواد الحسناوي ورئيسة القسم الدكتورة هيفاء التميمي، واستماعه لشرحٍ مفصّل عن الخدمات الطبّية المقدَّمة للزائرين.

ودعا سماحته إلى توسيع الخدمات الطبّية المقدّمة للزائرين والمنتسبين، من خلال مركز السيد جعفر الحلّي (رحمه الله) للخدمات الطبّية الطارئة، ومركز أمّ البنين (عليها السلام) الخيري.

وشدّد سماحته على ضرورة إكمال الاستعدادات الطبّية للزيارات المليونية في كربلاء المقدّسة.

من جهتها قالت التميمي، إن اللقاء شهد استعراض خدمات مركز السيد جعفر الحلّي، الذي افتُتِح منذ ثلاثة أشهر، وعمل وحدات الأسنان، ومناقشة خطّة زيارة الأربعين والعاشر من شهر المحرّم وزيارة يوم عرفة، والاستعداد التامّ لهذه الزيارات المليونية.

وأضافت، أن اللقاء شهد أيضًا استعراض خدمات طبابة النساء وتطوير هيكلية طبابة وحدة الصدّيقة الطاهرة برفعها إلى مستوى شعبة، لتقديم أفضل الخدمات للزائرين.

