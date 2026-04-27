بنسب إنجاز متقدمة في مستشفى خاتم الأنبياء التخصصي للقلب في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مدير قسم المشاريع الاستراتيجية، التابع للعتبة الحسينية المقدسة، المهندس ميثم القريشي في حديث له، إن"قسم المشاريع الاستراتيجية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، يواصل العمل في مشروع مستشفى خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله) التخصصي لأمراض القلب والأوعية الدموية في محافظة كربلاء، والذي وصل نسب الإنجاز فيه إلى مراحل متقدمة"، مبينا أن "المشروع يأتي بهدف تعزيز قدرة المشاريع الطبية و تقديم خدمات طبية وجراحية كبرى على مستوى العراق".

وأوضح أن "المستشفى يقام على مساحة (16,000) م²، وبمساحة بنائية إجمالية تبلغ (35,600) م²، ويتألف من بناية رئيسية بواقع (11) طابقا بسعة (157) سريرا، إضافة إلى (7) صالات عمليات حديثة بينها صالة هجينة (Hybrid)، و(4) صالات خاصة بالقسطرة"، مبينا أن "المشروع يضم أيضا بناية كراج متعددة الطوابق (6 طوابق)، فضلا عن بناية خدمية للمحولات والمولدات الكهربائية.

وأضاف أن"المشروع يضم أقسام العناية المركزة المتنوعة (ICU, CCU, NICU) وإنعاش حديثي الولادة، كما يشتمل الطابق الرابع على (28) غرفة منفردة والطابق الخامس على (32 )غرفة منفردة مخصصة للإنعاش".

وأشار إلى أن "المستشفى يعد من المشاريع الصحية المهمة التي روعي في تصميمها وتنفيذها اعتماد أحدث المعايير الدولية، وسيجهز بأرقى الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة، فيما تسير الأعمال بوتيرة عالية حققت نسب إنجاز متقدمة".

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع الخدمية والهندسية التي تقدمها العتبة الحسينية المقدسة لدعم القطاع الصحي وتوفير رعاية طبية متكاملة تليق بالمواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العلاجية والجراحية التخصصية في كربلاء وعموم محافظات العراق.

