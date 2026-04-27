مسؤولون امريكيون: ترامب سيعقد اجتماعا امنيا بشأن ايران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كتب موقع "أكسيوس" الإخباري التحليلي نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن ترامب سيعقد يوم الاثنين اجتماعاً في غرفة العمليات مع كبار مستشاريه الأمنيين والسياسيين الخارجيين لمناقشة الموضوع الإيراني.

وبحسب هذه المصادر، التي لم يُكشف عن أسمائها، يُتوقع أن يتناول الاجتماع بحث المأزق الحالي في المفاوضات مع إيران، والخيارات الممكنة للخطوات التالية في الحرب.

ونقل "أكسيوس" عن "أوليفيا ويلز" المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها: "هذه مفاوضات دبلوماسية حساسة، ولن تفاوض الولايات المتحدة عبر وسائل الإعلام.

وكما قال الرئيس، فإن الولايات المتحدة تمسك بكل الأوراق، ولن تقبل بأي اتفاق إلا ما يضع الشعب الأمريكي في المقام الأول، ولن تسمح أبداً لإيران بامتلاك سلاح نووي"، وفق تعبيرها.

وسبق أن قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنه يعتزم مواصلة الحصار البحري على إيران على أمل استئناف المفاوضات.

..........

انتهى/ 278