ترامب: أعتقد أنّ إطلاق النار محاولة لاغتيالي.. ولا علاقة لإيران بها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ في كلمة ألقاها من البيت الأبيض بعد إجلائه على عجل من على المنصة خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ "رجلاً هاجم نقطة تفتيش أمنية، وكان مسلحاً بأسلحة متعددة، إذ أطلق النار على أحد ضباط الأمن في الحفل الإعلامي".

ولدى سؤاله عمّا إذا كان هو المستهدف، أجاب ترامب بأنّه يعتقد ذلك، مضيفاً أنّ هذه الحادثة "ليست الأولى من نوعها، فمحاولات الاغتيال تتكرر".

وأردف أنّها "ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها زعماء الحزب الجمهوري لمحاولات اغتيال".

كما أشار إلى إلقاء القبض على الفاعل، ناقلاً أنّه "شخص مريض يقطن في كاليفورنيا"، وأنّ الأجهزة الأمنية "تعتقد أنه ذئب منفرد".

ترامب: لا أعتقد أن المحاولة ترتبط بما يجري في إيران

وعقّب ترامب قائلاً: "لا أعتقد أنّ هناك رابط بين المحاولة وما يجري في إيران. طبيعة منصبي تنطوي عليه مخاطر وتهديدات، بحيث إنّ الرئيس يتعرض لإطلاق النار بنسبة 8% أعلى من مستويات الحالات الأخرى".

وتابع: "أدرس محاولات الاغتيال، وأدرك أنها تستهدف كل من يثابر على الفعل، أمّا الآخرون فلا يتعرضون للاغتيال".

كذلك، قال ترامب إنّ مكان إقامة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض "ليس مبنى آمناً بشكل خاص".

وقد حددت السلطات هوية المسلح المشتبه به بأنّه رجل يبلغ من العمر 30 عاماً من كاليفورنيا، وفقاً لعدد من مسؤولي إنفاذ القانون الذين تم إطلاعهم على آخر المستجدات.

