اطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ سارعت الفرق الأمنية المكلفة بحماية دونالد ترامب إلى إجلائه من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في أعقاب حادث إطلاق نار.

وعقب وقوع إطلاق نار في قاعة حفل عشاء المراسلين بالبيت الأبيض في فندق "هيلتون، قامت الفرق الأمنية بإخراج ترامب ونائبه من الموقع على الفور.

وجاءت هذه الخطوة بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من مكان انعقاد الحفل.

كما نقل الوفد الصحافي المرافق لترامب عن جهاز الخدمة السرية أنّ "مطلق النار المزعوم رهن الاحتجاز"، فيما "يجري عناصر الخدمة السرية، بالتنسيق مع شرطة العاصمة، تحقيقاً في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من منطقة الفحص الرئيسية عبر أجهزة الكشف المغناطيسي، وذلك خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض".

وأشار جهاز الخدمة السرية إلى احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيق، فيما لم تُعرف بعد الحالة الصحية للأشخاص المتورطين في الحادث، بينما تواصل سلطات إنفاذ القانون تقييم الوضع بشكل حثيث.

كما ذكرت شبكة "سي أن أن"، أنه تم سماع إطلاق نار ما استدعى "إخلاء المكان بسرعة فائقة"، وإجلاء ترامب، ونائبه جي دي فانس، إلى جانب معظم أعضاء الإدارة.

وأشارت الشبكة إلى أنّ هناك معلومات نقلاً عن مسؤول أمني "تفيد بسماع دوي إطلاق نار".

ترامب: تم اعتقال المسلح من قبل عناصر الأمن

ولاحقا، أكد ترمب في كلمة له من البيت الأبيض أنه "تم اعتقال المسلح من قبل عناصر الأمن بشكل سريع وتعرض عنصر أمن للإصابة وتحدثت معه وهو بخير".

وأوضح ترمب أن منفذ الهجوم معتقل "وهو شخص مريض للغاية"، لافتا إلى أن السلطات الأمنية تداهم شقة المشتبه به في كاليفورنيا بعد إلقاء القبض عليه في واشنطن.

وأضاف أن حادث إطلاق النار الذي وقع الليلة ليس الأول من نوعه، مشيرا إلى أن محاولات الاغتيال باتت تتكرر في الولايات المتحدة، داعيا جميع الأمريكيين إلى تجديد الالتزام بحل الخلافات السياسية بطرق سلمية بعيدا عن العنف.

وأضاف ترمب أن السلطات قامت بمراجعة الظروف التي أحاطت بحادث إطلاق النار، موضحا أن مبنى حفل العشاء لم يكن يتمتع بمستوى أمان كاف.

وأعلن الرئيس الأمريكي تأجيل حفل العشاء وإعادة جدولته في غضون 30 يوما بالتنسيق مع المنظمين.

