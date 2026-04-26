تقرير مصور/ 22 ساعة عمل يومي في تنفيذ مشروع صحن الامام الحسن في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ عقول ابدعت في التصميم الهندسي وادارات تجد وتجتهد لتجعل ما خطط له واقعا على الارض وسواعد جبارة تعمل (22) ساعة يوميا تربط الليل بالنهار وسط ظروف حرب قاهرة لتسابق الزمن وتختزل المدد لانجاز المراحل المحددة من مشروع انشاء صحن الامام الحسن المجتبى (عليه السلام) وطريق ركضة طويريج قبل حلول شهر محرم الحرام بجودة وتقنيات وخطط هندسية فائقة الروعة، كما اتخذت ادارة المشروع تدابير فنية على الخلطات الكونكريتية، كما تتخذ بعض الاحتياطات والاحترازات داخل مواد حديد التسليح ليصل عمر المنشأ في المشروع الى (400) عام.