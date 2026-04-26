تعزيز الثقافة القرآنية..العتبة الحسينية تواصل تستأنف نشاطها في لبنان عبر دورات تعليمية قرآنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة وعبر كوادر فرعه في لبنان، ومن خلال دار الإمام علي (عليه السلام)، استئناف دوراته القرآنية بعد نجاح برامجه الرمضانية المختلفة وفي عدة قرى ومدن لبنانية.

وقال مسؤول فرع المركز في لبنان السيد علي أبو الحسن، إن: "الدورات تهدف إلى تعزيز الثقافة القرآنية وترسيخ القيم الدينية بين الطلبة والطالبات، وتشمل تعليم أحكام التلاوة والتجويد، القراءة الصحيحة، المفاهيم القرآنية للأمهات، ودروس الأخلاق من القرآن الكريم، فضلاً عن دروس سيرة أهل البيت (عليهم السلام) وبعض المحاضرات الفقهية".

وأضاف أبو الحسن أن: "بعد نجاح كوادرنا في تنظيم المحافل والختمات والمسابقات القرآنية خلال الشهر الفضيل في مختلف المدن والقرى اللبنانية ولتكون هذه الدورات مخصصة للأشهر الثلاث شوال وذو القعدة وذو الحجة بما يوفر للطلبة والمهتمين فرصة مستمرة للتعلم والتفاعل مع دروس القرآن الكريم".

وأشار إلى أن: "فرع لبنان يسعى من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ الهوية القرآنية وتعزيز المعرفة الدينية بأسلوب متكامل يجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي مستدام لدى المشاركين".

