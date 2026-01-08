العتبة العلويّة تستعد لتنظيم حفل بمناسبة ولادة أمير المؤمنين(ع) في الهند

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ضمن الفعاليات الدولية لأسبوع وليد الكعبة (عليه السلام)، أنهت العتبة العلويّة المقدّسة استعداداتها الميدانية في مدينة أحمد آباد – إقليم كجرات في جمهورية الهند، لإقامة الاحتفالية الكبرى الخاصة بولادة وليد الكعبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وذلك ضمن الفعاليات الدولية لأسبوع وليد الكعبة.

ومثّل وفد العتبة العلويّة المقدّسة الخادم مهند الجمالي ، مسؤول وحدة شؤون الأجانب والعلاقات الدولية في قسم العلاقات العامّة ، والشيخ هاني الكناني، مسؤول وحدة التبليغ الديني في قسم الشؤون الدينية، والشيخ سلام الناصري، مسؤول المجمع العلويّ للبحوث والدراسات في قسم الشؤون الفكرية والثقافية، وضمَّ الوفد عددًا من خدم العلاقات العامة والإعلام في العتبة المقدّسة .

وأوضح الخادم مهند الجمالي، للمركز الخبري، قائلًا: إنَّ الاستعدادات شملت زيارات لعدد من المدارس الدينية والحوزوية، ودور العبادة، ودور الأيتام، والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب توجيه الدعوات الرسمية، وتقديم الهدايا التبركية الصادرة من العتبة العلوية المقدسة، والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الهند لإنجاح الحفل.

وثمّن الجمالي جهود أقسام العتبة العلويّة المقدّسة المساهمة كافة، مثمّنًا تعاون الجهات الهندية لما قدمته من تسهيلات أسهمت في إنجاح هذه الفعالية المباركة.

