السيد فضل الله اثناء استقباله لوفد بلدية حارة حريك يؤكد على مواجهة إثارة الانقسام والفتن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ استقبل السيد علي فضل الله وفدًا من بلدية حارة حريك برئاسة رئيسها الأستاذ زياد واكد، ضمّ نائب الرئيس صادق سليم والاعضاء علي سليم، علي الحركة وناهي قماطي قدّم له التهنئة بمناسبة الأعياد، ووضعه في أجواء عمل البلدية ومشاريعها المستقبلية.

في مستهلّ اللقاء، شكر الأستاذ واكد سماحته على حسن الاستقبال، مقدّرًا مواقفه وكلماته الوحدوية التي تتّسم بالحكمة والعقلانية في مقاربة شؤون هذا الوطن، كما أطلعه على المشاريع التي أنجزتها البلدية وتلك التي تعمل على إنجازها رغم ضعف الامكانيات.

من جهته، رحّب سماحته بالوفد، مثمّنًا الجهود التي تبذلها البلدية من أجل النهوض بالمجتمع، مؤكّدًا أهمية الدور الذي تضطلع به البلديات في مسيرة الإنماء والتطوير مشيرا إلى رمزية بلدية حارة حريك بما تحمله من تنوّع يعكس الصورة الحقيقية للوطن، الذي لا يُبنى إلا بتضافر جهود جميع أبنائه.

وأكّد السيد فضل الله ضرورة تعزيز هذه اللقاءات التي تُحصّن الوحدة الداخلية في مواجهة كل من يسعى إلى إثارة الانقسام والفتن، مشيرًا إلى أنّ هناك من يعتاش على هذه الخلافات ويعمل على تغذيتها لتحقيق مصالح ذاتية وشخصية.

وشدّد على أهمية ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها، مؤكّدًا أنّه من الناحية الشرعية لا يجوز تجاوز القوانين تحت أي ذريعة، داعيًا إلى تضافر جهود البلدية مع الجمعيات الأهلية لتقديم نموذجٍ رائد في العمل البلدي، على أن تكون البلدية حاضنةً للجميع.

ولفت السيد فضل الله إلى المسؤولية الملقاة على عاتق علماء الدين في توجيه الناس نحو ضرورة الالتزام بالقوانين والاهتمام بالشأن العام، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المجتمع ككل.

.....................

انتهى / 323