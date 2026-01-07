إقامة ندوة علمية بعنوان "نبي الرحمة (ص): ملهم الحوار العالمي" + ملصق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ـــ بمناسبة الذكرى الـ 1500 لميلاد النبي الأكرم (ص، ستعقد سلسلة من الندوات العلمية التي تقوم بتعريف شخصية النبي الأعظم (ص مكانته بشكل حضوري وافتراضي في في المجمع العالمي لأهل البيت (ع).

ويعد "نبي الرحمة (ص): ملهم الحوار العالمي" عنوان ندوة تنعقد ضمن سلسلة هذه الندوات يوم الأربعاء الموافق ۱۷ رجب ١٤٤٧ الهجري / ٧ يناير ٢٠٢٦ الميلادي الساعة 10 صباحا، في قاعة الاجتماعات في المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في قم - شارع الجمهورية الإسلامية – ركن زقاق 6.

وقد شارك في انعقاد هذه الندوة العلمية وبالتعاون معا مكتب البحوث والتحقيقات التابع لمعاونية العلمية والثقافية في المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، وكالة أبنا الدوليية، والمركز تعليمات قصيرة الأجل التابعة لجامعة المصطفى (ص).

وسيحاضر في هذه الندوة مع عنوانها:

الدكتور الحاج محمد ليغنهاوزن (أستاذ في مؤسسة الإمام الخميني (ره) التعليمية والبحثية، ومسلم شيعي أمريكي يقيم في قم)

عنوان المحاضرة: النبي محمد (ص)، نموذج شامل للحضارة العالمية الجديدة

حجة الاسلام والمسلمين الدكتور حامد منتظري مقدم (عضو هيئة التدريس في مؤسسة الإمام الخميني (ره) التعليمية والبحثية)

عنوان المحاضرة: النبي الأعظم (ص) من منظور أهل البيت (ع)

الدكتور مفتاح فوزي رحمت (رئيس مجمع مدارس مطهري في إندونيسيا/أونلاين)

عنوان المحاضرة: مفكرو شرق آسيا وشخصية نبي الإسلام (ص ومكانته

وسیکون الدكتور داوود صفا، عضو هيئة التدريس في جامعة المصطفى (ص) ورئيس مكتب الدراسات والبحوث والتحقيقات في الجمع العالمي لأهل البيت (ع)، أمين هذه الندوة العلمية.

رابط البث المباشر عبر موقع آبارت أبنا:

https://www.aparat.com/Abna/live

رابط المشاركة الافتراضية:

https://meet.google.com/fqy-yimb-xwu

........

انتهى/ 278